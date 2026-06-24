Wesley ha dovuto rimandare il suo sogno di giocare il Mondiale col Brasile e negli ultimi giorni sta lavorando senza sosta per recuperare dall'infortunio e tornare al 100% in vista del ritiro estivo della Roma che inizierà il 13 luglio. Nelle ultime ore l'esterno brasiliano ha pubblicato un post social in cui mostra il suo percorso di recupero e il lavoro che sta svolgendo anche durante le sue vacanze: cyclette, pesi, addominali e isometria. "Costanza nel processo", ha scritto nella didascalia l'ex Flamengo che non vede l'ora di tornare in campo con la maglia della Roma.