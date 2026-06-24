La Serie A 2026/27 prenderà il via sabato 22 agosto con due anticipi alle 18:30 e altri due alle 20:45. Per le prime due giornate la Lega ha scelto una programmazione semplificata, con gare soltanto in queste due fasce orarie e al massimo due partite in contemporanea visto il grande caldo. La Roma sarà impegnata all'esordio contro la Fiorentina all'Olimpico, a luglio verranno resi noti orari e date. Dalla terza giornata tornerà la distribuzione tradizionale del weekend, mentre l’anticipo domenicale delle 12:30 sarà introdotto solo dalla quarta giornata dopo la sosta.