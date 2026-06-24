Dalla terza giornata tornerà la distribuzione tradizionale del weekend
Svilar già al lavoro per la nuova stagione: allenamento in palestra anche in vacanza
La Serie A 2026/27 prenderà il via sabato 22 agosto con due anticipi alle 18:30 e altri due alle 20:45. Per le prime due giornate la Lega ha scelto una programmazione semplificata, con gare soltanto in queste due fasce orarie e al massimo due partite in contemporanea visto il grande caldo. La Roma sarà impegnata all'esordio contro la Fiorentina all'Olimpico, a luglio verranno resi noti orari e date. Dalla terza giornata tornerà la distribuzione tradizionale del weekend, mentre l’anticipo domenicale delle 12:30 sarà introdotto solo dalla quarta giornata dopo la sosta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
Mercato Roma, l'Arabia in soccorso: doppia pista per Soulé. E il Dortmund osserva
News AS Roma
Concerto Pezzali, l'omaggio a Totti e Di Bartolomei per la canzone "Gli Anni"
Calciomercato AS Roma
Mercato Roma, dalla Spagna: "Barcellona e Real Madrid vogliono El Aynaoui"
Radio Pensieri
'RADIO PENSIERI', PES: "L'affare Greenwood è posticipato a luglio"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti