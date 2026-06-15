Dopo l'Atalanta che ha ufficializzato Maurizio Sarri, anche il Milan è pronto ad abbracciare il nuovo allenatore. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano infatti, il successore di Massiliano Allegri sarà Ruben Amorim. Nelle ultime ore c'è stata un'accelerata decisiva dopo le frenate per Ragnick e Glasner con un accordo che è stato raggiunto sulla base di un biennale a circa 3,5 milioni di euro l'anno con anche un'opzione per il terzo anno. Amorim arriva a San Siro dopo la deludente parentesi con il Manchester United chiusa con l'esonero dello scorso gennaio arrivato dopo appena 14 mesi alla guida del club. Prima invece l'ottimo lavoro svolto allo Sporting Lisbona, riportato in vetta al calcio portoghese dopo 19 anni. Dopo Amorim, il Milan dovrà completare anche il quadro societario dopo la rivoluzione iniziata a fine campionato.