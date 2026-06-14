Inizia il Mondiale di Donyell Malen, Il bomber giallorosso parte titolare contro il Giappone nel match d'esordio degli Orange, a completare il tridente Gakpo e Summerville (obiettivo della Roma). Bobby ha voglia di fare bene e di mettere a tacere le critiche dei giorni scorsi per le prestazioni opache nelle due amichevoli. Ci era andato giù pesante Kenneth Perez, ex calciatore danese e opinionista a ESPN: "Ero a un torneo di golf dove c'erano molti italiani, e dicevano: 'Malen dimostra il problema del calcio italiano. Quanto sia diventato mediocre, se lui riesce a eccellere in questo contesto'. Pensano che il loro campionato non valga niente". Stasera la grande chance dal primo minuto

Olanda-Giappone, le formazioni ufficiali

(4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Summerville, Malen, Gakpo.. Koeman

GIAPPONE (3-4-2-1): Z. Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Maeda, Kubo; Ueda. Ct. Moriyasu.