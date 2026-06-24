Ieri è arrivata l'ufficialità di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Lazio. L'ex ct della Nazionale vuole ritrovarsi dopo il fallimento Mondiale e ha scelto un club che ha bisogno di idee e certezze - sia in campo che fuori. Il tecnico ha firmato con i biancocelesti un contratto per un anno, a un milione e mezzo a stagione (più bonus europei), con opzione per un'altra stagione. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, c'è però una clausola speciale inserita nel contratto di Rino Gattuso: il rinnovo per il secondo anno scatterebbe in automatico solo in caso di arrivo tra le prime 12 in campionato. Nei prossimi mesi la Lazio è chiamata a riscattare una stagione chiusa al nono posto tra Bologna e Torino e fuori da ogni competizione europea. L'avventura di Gattuso inizierà ufficialmente il 16 agosto quando i biancocelesti affronteranno il Mantova nei 32esimi di Coppa Italia.