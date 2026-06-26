Nella notte italiana l'Olanda ha superato senza troppi problemi la Tunisia che saluta il Mondiale con zero punti in classifica. Vittoria per 1-3 grazie all'autogol di Skhiri, Brobbey e van Hecke. Inutile il gol degli africani firmato da Mastouri. Ancora a secco Malen che ha giocato dal primo (da esterno destro) ed è uscito al 72' per far spazio a Summerville. L'Olanda chiude al primo posto e stacca il pass per i sedicesimi di finale. Appuntamento all'alba del 30 giugno (ore 3 italiane) contro il Marocco di El Aynaoui. Duello tutto giallorosso per andare agli ottavi. Donyell spera di sbloccarsi per non concludere il suo Mondiale con zero reti.