Il Marocco si gioca tutto contro l'Haiti: in palio, un posto per i sedicesimi di finale. La selezione africana arriva a questa sfida forte del pareggio contro il Brasile e della vittoria contro la Scozia. In entrambi i match, tra i migliori in campo c'è stato El Aynaoui. Il centrocampista giallorosso si sta prendendo le luci dei Mondiali: equilibrio, ferocia e lucidità sono alcune delle caratteristiche che il marocchino sta portando in campo. E per questo, il ct si affida ancora a lui: El Aynaoui comporrà il duo di centrocampo insieme a Amrabat. Il Marocco cerca la matematica qualificazione. Novanta minuti ancora, prima del traguardo.