Tutto da rifare. Non si chiude nel migliore dei modi la prima esperienza su una panchina italiana per Ashley Cole. L’ex terzino della Roma non sarà più l’allenatore del Cesena. L’addio arriva dopo pochi mesi dal suo arrivo( l'inglese aveva preso il posto di Magnani nel marzo del 2026). A pesare sulla decisione sono stati i mancati playoff e una gestione ritenuta poco in linea con le idee del club. Cole era alla sua prima esperienza da allenatore in Italia. Ora il suo futuro potrebbe essere lontano dal Belpaese. Al momento non ci sono alternative concrete sul tavolo. Ma la sensazione è che possa aprirsi un ritorno in Inghilterra. Ashley Cole-Cesena, è già finita.