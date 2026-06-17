Messi ne fa tre, Cristiano Ronaldo zero. Il duello a distanza ha già un primo verdetto, almeno in questa giornata inaugurale. Il fuoriclasse portoghese non è riuscito a incidere contro il Congo. Il suo Portogallo ha faticato per tutti i 90 minuti ed è uscito dal campo con un solo punto. Un risultato amaro, soprattutto considerando il divario tecnico tra le due squadre. Il gol di Neves dopo appena 6 minuti sembrava aver indirizzato la gara. Poi però il Congo ha reagito. Ha resistito e ha trovato il pareggio con Wyssa sul finale di primo tempo. Nella ripresa ritmo basso e poche occasioni. Fino al fischio finale. Il Portogallo ora è chiamato a reagire. La prossima sfida sarà contro l’Uzbekistan. Servono tre punti.