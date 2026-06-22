Tutto come previsto: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio e succede a Gabriele Gravina, che ha rassegnato le dimissioni dopo l’ennesimo fallimento azzurro nelle qualificazioni mondiali. Lo ha eletto l’assemblea con 343,084 voti che corrispondono al 68,58% delle preferenze. Per la Roma era presente il Chief Financial Officer Jason Morrow. Le elezioni si sono svolta al Rome Cavalieri hotel, all’uscita presente anche una delegazione di tifosi che chiedono “un calcio giusto e popolare”. L’esito delle urne ha confermato le precisioni: Malagò - dichiarato tifoso romanista - è il presidente numero 48 nella storia della Federazione Italiana Giuoco Calcio è nato a Roma il 13 marzo 1959 ed è reduce dalla presidenza della Fondazione che ha organizzato i giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. E’ stato presidente del CONI dal 2013 al 2025 ed è membro a titolo individuale del Comitato Olimpico Internazionale dal 2019. Ora i primi passi del nuovo presidente riguarderanno le persone: il primo nome da sciogliere è quello del direttore tecnico, poi toccherà al ct con Mancini in pole.