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Ad agosto ritorno del grande calcio europeo

G. Giammusso

Il solleone e le vacanze sono ancora nel vivo, ma il calcio riparte alla grande nel mese di agosto, tra supercoppe di lega ed avvio dei massimi campionati europei. Il primo trofeo UEFA della stagione…

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Calendari dei Campionati Europei 2015/2016

G. Giammusso

I campionati europei sono terminati da appena un mesetto, solo 20 giorni fa il Barcellona alzava la sua quinta Champions League, il digiuno di calcio comincia appena a farsi sentire mentre qualcuno…

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Eredivisie, il Feyenoord batte 2 a 1 il Cambuur

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Una vittoria per consolidare il terzo posto in classifica ed avvicinarsi il più possibile all'Ayax, distante due punti. Il Feyenoord gestisce abbastanza agevolmente l'impegno Cambuur, grazie alle reti…

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Eredivisie, Feyenoord-Den Haag 2-1. Ultima al De Kuip per Clasie?

P. Pennisi

Vittoria con qualche patema nella ventesima giornata dell’Eredivisie per il Feyenoord, prossimo avversario della Roma nei sedicesimi di finale di Europa League. I biancorossi si sono imposti 2-1 al De…

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Eredivisie, Feyenoord sconfitto dal PSV

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Il Feyenoord, futura avversaria della Roma nei sedicesimi di finale dell'Europa League, è sceso in campo questa sera per la sfida contro il PSV, vera e propria "classica" del campionato olandese…

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Coppa America 2015: Cile-Ecuador sfida d’apertura

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La sfida Cile-Ecuador aprirà la Coppa America 2015, il principale evento calcistico del sub-continente sudamericano, nonché la più antica competizione calcistica continentale per le Nazionali. Lo ha…