Ad agosto ritorno del grande calcio europeo
Il solleone e le vacanze sono ancora nel vivo, ma il calcio riparte alla grande nel mese di agosto, tra supercoppe di lega ed avvio dei massimi campionati europei. Il primo trofeo UEFA della stagione…
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I campionati europei sono terminati da appena un mesetto, solo 20 giorni fa il Barcellona alzava la sua quinta Champions League, il digiuno di calcio comincia appena a farsi sentire mentre qualcuno…
Una vittoria per consolidare il terzo posto in classifica ed avvicinarsi il più possibile all'Ayax, distante due punti. Il Feyenoord gestisce abbastanza agevolmente l'impegno Cambuur, grazie alle reti…
Vittoria con qualche patema nella ventesima giornata dell’Eredivisie per il Feyenoord, prossimo avversario della Roma nei sedicesimi di finale di Europa League. I biancorossi si sono imposti 2-1 al De…
Il Feyenoord, futura avversaria della Roma nei sedicesimi di finale dell'Europa League, è sceso in campo questa sera per la sfida contro il PSV, vera e propria "classica" del campionato olandese…
La sfida Cile-Ecuador aprirà la Coppa America 2015, il principale evento calcistico del sub-continente sudamericano, nonché la più antica competizione calcistica continentale per le Nazionali. Lo ha…
Ieri la sconfitta del Manchester City per 2 a 1 sul campo del West Ham, pochi minuti fa è arrivato il pareggio del Cska Mosca, secondo in classifica nella Premier League russa. Gli uomini di Slutski…
Si è giocata questa mattina alle 11.30 italiane, la partita tra CSKA Mosca, prossima avversaria dei giallorossi in Champions League e l'Arsenal Tula, fanalino di coda della Russian Premier League. I…