Le tante polemiche hanno pesato sulla scelta finale di Emanuele Gregorace, che non sarà il nuovo medico sociale della Lazio. Il club biancoceleste aveva individuato il suo profilo per migliorare lo staff, ma la sua candidatura non è stata accolta positivamente da una parte della tifoseria. Il motivo è legato al suo passato con la Roma e ad alcuni post sui social in cui compariva con la maglia giallorossa. Una situazione che non è piaciuta ai sostenitori biancocelesti, contrari alla presenza di altre figure considerate “romaniste” all’interno del club. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il conseguente dietrofront ha portato alla rinuncia definitiva al suo nome. Nel ruolo di primo medico sociale ci sarà Pietro Monachino, già responsabile sanitario della Lazio Women. Accanto a lui arriverà anche Luca Gatteschi, classe 1962, ex Empoli, con esperienze nello staff della Nazionale italiana e un lungo percorso come medico e nutrizionista nel calcio femminile azzurro