Il Messico comincia alla grande il suo Mondiale. Nella splendida cornice dello stadio Azteca, la nazionale di Aguirre non delude i propri tifosi e supera il Sudafrica per 2-0. Un gol per tempo. Ad aprire le marcature è Quinones dopo appena nove minuti. Nella ripresa arriva invece il colpo di testa di Raul Jimenez, che chiude i conti e lancia il Messico in classifica. Ottima la prova dei padroni di casa, che si assicurano i primi punti del torneo e possono guardare con fiducia al prosieguo della competizione. Male, invece, il Sudafrica. La nazionale africana non è mai riuscita a entrare in partita. A complicare ulteriormente le cose ci hanno pensato le espulsioni: la prima ha lasciato la squadra in dieci per gran parte del secondo tempo, la seconda addirittura in nove uomini nel finale. Un rosso anche per il Messico: Cortes è stato sanzionato nei minuti di recupero.