Koné tra conferma e cessione: ecco i pro e i contro che dividono Gasp

Sarà lo Stadio Olimpico ad ospitare venerdì 25 settembre Italia-Belgio, primo impegno degli azzurri nella quinta edizione della UEFA Nations League dopo l'ennesimo flop Mondiale e i tanti rimpianti di questi giorni. Per l'occasione, a meno di ribaltoni, dovrebbero tornare all'Olimpico anche Lukaku e il ct Garcia. Si disputerà lunedì 5 ottobre allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna invece la sfida che vedrà la Nazionale opposta alla Turchia.

Inserita nel Gruppo 1 della Lega A, dopo l’esordio con i Diavoli Rossi l’Italia andrà a far visita a Turchia (28 settembre, sede da definire) e Francia (2 ottobre, Saint-Denis). La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali - che vedrà gli azzurri scendere in campo quattro volte nell’arco di undici giorni – si chiuderà quindi lunedì 5 ottobre con il match casalingo con la Turchia. Le prime due classificate si qualificheranno ai quarti di finale, la quarta retrocederà in Lega B e la terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle seconde classificate della Lega B. Quarti di finale e play-off sono in programma nel marzo 2027, mentre la fase finale del torneo meno interessante del pianeta si terrà nel giugno 2027.