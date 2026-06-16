Claudio Ranieri, ex tecnico e senior advisor della Roma, si è recato al Salone del Circolo Aniene per assistere alla presentazione del nuovo libro di Ivan Zazzaroni. "Per vincere domani", un racconto che parla di campo ma anche e soprattutto del futuro del calcio italiano, con il sottotitolo che precisa l'obiettivo del libro: "come il calcio italiano può uscire dalla sua crisi più nera". All'evento sono presenti anche Gabriele Gravina, ex presidente della FIGC, e Roberto Mancini, ex tecnico della Nazionale campione d'Europa nel 2021. Prima dell'inizio della presentazione, Ranieri ha chiarito che non rilascerà dichiarazioni ai cronisti.