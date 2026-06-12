Nuovo avvicendamento nei quadri dirigenziali della Juventus. Damien Comolli è infatti ufficialmente fuori dal club bianconero, con il comunicato sul sito della società che ha reso note le sue dimissioni: "Dopo essere entrato in Juventus nel giugno 2025, Damien Comolli ha rassegnato oggi le dimissioni dal Club. Tutta la Juventus desidera ringraziare Damien per l’impegno profuso durante la sua esperienza nel Club, augurandogli le migliori soddisfazioni per il futuro". Al suo posto è stato già annunciato Giovanni Carnevali, ormai ex Sassuolo. Il dirigente francese si congeda poi con queste parole dai bianconeri: “Ho deciso di lasciare il mio incarico di Chief Executive Officer di Juventus Football Club con effetto immediato. Desidero ringraziare John Elkann ed Exor per avermi offerto l'opportunità di lavorare per questo prestigioso Club. Vorrei inoltre ringraziare tutti i colleghi della Juventus per il loro impegno, la loro professionalità e la loro dedizione, augurando a tutte le Squadre femminili e maschili le migliori soddisfazioni per la stagione che sta per iniziare. Un ringraziamento speciale va infine ai tifosi bianconeri per il loro incredibile sostegno. Sono loro a rendere questo Club un luogo davvero unico e speciale".

Ad assumere il suo incarico, come già nell'aria, è Giovanni Carnevali: “Il Consiglio di Amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad Amministratore Delegato e Direttore Generale del Club, affidandogli la guida manageriale della Società con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero. A Giovanni il caloroso benvenuto di tutta la famiglia bianconera e i migliori auguri di buon lavoro", la nota della Juve.