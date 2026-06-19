Il mondo del calcio è in lutto: Igor Protti è morto all'età di 58 anni, dopo una lunga lotta contro il cancro. A darne l'annuncio è stata la famiglia dell'ex bomber tra le altre di Lazio, Napoli e Livorno con un post sul suo profilo ufficiale. Nel testo anche la commovente lettera di addio che lo stesso Protti ha scritto al mondo: "Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio”, le ultime parole di Igor Protti. Come reso noto dalla famiglia, dalle 15 di oggi sarà possibile tributargli l'ultimo saluto presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza, a Livorno. Proprio in amaranto ha vissuto le sue emozioni più grandi, creando il legame più indissolubile in una città che per lui - nato a Rimini - è diventata casa. Anche se è stato amato profondamente anche a Bari. Protti ha segnato oltre 280 gol complessivi in carriera, con un record storico come quello di essere stato capocannoniere in Serie C, in Serie B e in Serie A. Ha vestito le maglie di Rimini, Livorno, Messina, Virescit Bergamo, Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. In biancoceleste ha giocato una sola stagione completa, con 7 gol complessivi tra cui anche uno in un derby. Alla famiglia le più sentite condoglianze.

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