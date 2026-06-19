Il timore, alla fine, è diventato realtà. Christian Pulisic, accostato alla Roma negli ultimi giorni di calciomercato, non sarà neanche in panchina per la seconda gara del gruppo D dei Mondiali tra USA e Australia. Il numero 10 del Milan, reduce da una stagione condizionata da problemi fisici, non ha infatti ancora smaltito il problema al polpaccio accusato nella gara d'esordio contro il Paraguay. Nonostante 45' minuti da trascinatore con autogol propiziato, assist e giocate fantastiche, l'americano era stato sostituito all'intervallo e si pensava potesse recuperare per la sfida di questa sera. Così, però, non sarà, e Pochettino dovrà trovare soluzioni per l'attacco a stelle e strisce contro l'Australia dell'ex giallorosso Volpato.