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Ligue 1

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Ad agosto ritorno del grande calcio europeo

G. Giammusso

Il solleone e le vacanze sono ancora nel vivo, ma il calcio riparte alla grande nel mese di agosto, tra supercoppe di lega ed avvio dei massimi campionati europei. Il primo trofeo UEFA della stagione…

ibra

Ligue 1, 24/a giornata: il Psg vince e rimane a +24 sul Monaco

E. Venditti

Il Psg batte il Lorient 3-1 e conquista l'ottava vittoria consecutiva in campionato. Partono forte i padroni di casa e sbloccano il risultato dopo appena 6 minuti con Cavani che, servito da un assist…

maxwell

Ligue 1, 20/a giornata: il Psg vince e vola a +20 dall'Angers

E. Venditti

Il Psg batte il Bastia 2-0 e vola a +20 dal secondo posto. Partono forte i parigini e sbloccano il risultato al 29' con Thiago Motta che spinge il pallone in rete dalla linea di porta. Al 38' arriva…