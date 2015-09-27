Ad agosto ritorno del grande calcio europeo
Il solleone e le vacanze sono ancora nel vivo, ma il calcio riparte alla grande nel mese di agosto, tra supercoppe di lega ed avvio dei massimi campionati europei. Il primo trofeo UEFA della stagione…
Il solleone e le vacanze sono ancora nel vivo, ma il calcio riparte alla grande nel mese di agosto, tra supercoppe di lega ed avvio dei massimi campionati europei. Il primo trofeo UEFA della stagione…
Vince il Monaco per 2-0 sul Montpellier e conquista la terza posizione. Partono forte i monegaschi che dopo appena 3 minuti passano in vantaggio con Cavaleiro che, su cross basso di Dirar, spinge la…
Il Lione demolisce il Monaco, battendolo 6-1, e si porta in seconda posizione a una giornata dalla fine. Inizio shock per i monegaschi che vanno sotto di due reti dopo appena 8' minuti: prima al 2'…
La Ligue 1 2015/16 volge al termine. Questo week end anche la 36/a giornata è stata archiviata e rimangono solo due turni da disputare. Con il titolo già assegnato al PSG da un pezzo, i riflettori…
Si è conclusa, con la vittoria del Monaco per 2-1 contro il Marsiglia, la trentaquattresima giornata di Ligue 1. Dopo un primo tempo privo di occasioni, la partita si sblocca nella ripresa grazie a…
Il Lione batte 0-2 il Montpellier e si porta al secondo posto. Partono forte i Lyonnais che sbloccano il risultato al 33' con Cornet che, a tu per tu con Jourdren, lo trafigge con un bel tiro di punta…
Si è conclusa, con la vittoria del Lione per 1-3 in casa del Lorient, la trentaduesima giornata di Ligue 1. Buon inizio di gara da parte dei padroni di casa che si portano in vantaggio al 34' grazie…
Il Monaco batte il Psg, già campione di Francia, per 0-2 e rimane al secondo posto. Dopo un primo tempo scarso di occasioni, la partita si sblocca nella ripresa al minuto 65' con Love che devia in…
Il Psg travolge il Troyes con un sonoro 0-9 e si consacra campione di Francia con otto giornate di anticipo. A decidere l'incontro il poker di Ibrahimovic (46', 52', 56' e 88'), la doppietta di Cavani…
La grande notizia della 28/a giornata della Ligue 1 è il tonfo del Psg in casa del Lione. Il monologo dei parigini in questa stagione da record si è interrotto sul campo dei Lyonnais, dove hanno…
Il Psg, dopo il pareggio della scorsa settimana contro il Lille, torna alla vittoria grazie al 4-1 rifilato al Reims. Buona partenza per i parigini che si portano in vantaggio al 12' con van der Wiel…
Il Psg pareggia contro il Lilla per 0-0 e interrompe la fantastica serie di 9 vittorie consecutive. Partita deludente da parte dei padroni di casa che scendono in campo con qualche riserva, in vista…
Il Psg batte il Marsiglia per 1-2 e conquista la nona vittoria consecutiva in campionato. Partono forte i parigini e sbloccano il risultato dopo appena 9 minuti con il solito Ibrahimovic che, su…
Il Psg batte il Lorient 3-1 e conquista l'ottava vittoria consecutiva in campionato. Partono forte i padroni di casa e sbloccano il risultato dopo appena 6 minuti con Cavani che, servito da un assist…
Si è conclusa con la vittoria del Psg per 2-0 in casa del St.Etienne, la ventitreesima giornata di Ligue 1. Partono forte i padroni di casa che al 10' sfiorano la rete con un tiro cross di…
Il Psg batte l'Angers 5-1 e rimane a +21 dal Monaco. Buon inizio di gara per i parigini che si portano in vantaggio al 31' con Ibrahimovic che trafigge il portiere avversario con un potente tiro…
Vince ancora il Psg, questa volta per 1-0 sul campo del Tolosa, e si porta a +21 dal secondo posto. A decidere l'incontro la rete di Ibrahimovic al 73' che ribadisce in rete, una spizzata di testa di…
Il Psg batte il Bastia 2-0 e vola a +20 dal secondo posto. Partono forte i parigini e sbloccano il risultato al 29' con Thiago Motta che spinge il pallone in rete dalla linea di porta. Al 38' arriva…
Grande vittoria per 3-0 del Psg in casa del Caen. Partono forte i parigini e al 15' sbloccano il risultato con Di Maria che dal centro dell'area di rigore trafigge Vercoutre con un bel sinistro. Al…
Con la schiacciante vittoria del Psg per 5-1 sul Lione si è conclusa la diciottessima giornata di Ligue 1. Partono forte i parigini e sbloccano il risultato dopo appena 10 minuti con Ibrahimovic che…
Con il successo per 3-0 sul Nizza in trasferta il PSG ha ripreso il suo cammino incontrastato verso il trionfo nella Ligue 1 2015/16. Una rete di Cavani (35’) ed una doppietta di Ibrahimovic (44’ e…
Il Psg pareggia in casa dell'Angers 0-0 e interrompe la serie di nove vittrie consecutive. Partono forte i parigini e sfiorano il vantaggio dopo appena 5 minuti con un colpo di testa di Cavani che si…
Il Psg batte il Troyes con un sonoro 4-1 e conquista la nona vittoria consecutiva in Ligue 1. Partono forte i parigini e sbloccano il risultato al 20' con un bel tiro al volo tiro Cavani. Il raddoppio…
Il Psg batte il Lorient per 1-2 e conquista l'ottava vittoria consecutiva in campionato. Partono forte gli uomini di Laurent Blanc e si portano in vantaggio al minuto 26' con Ongenda che, su cross di…
Grande vittoria del Psg per 5-0 contro il Tolosa. Partono forte gli uomini di Laurent Blanc e sbloccano il risultato dopo appena 6' minuti con un calcio di punizione dai 35 metri di Di Maria. Il…
Vittoria di misura del Psg per 0-1 in casa del Rennes. Nel primo tempo i parigini si fanno pericolosi con Lavezzi, ma il tiro dell'argentino dall'interno dell'area viene deviato con la punta della…
Si è conclusa, con la schiacciante vittoria per 4-1 del Psg sul St.Etienne, l'undicesima giornata di Ligue 1. Partono forte i parigini e sbloccano il risultato al 23' con Kurzawa che, servito da…
Quarta vittoria consecutiva per il Psg che batte il Bastia con un secco 0-2. Dopo un primo tempo privo di occasioni, la partita si sblocca nella ripresa al minuto 71' con Ibrahimovic che, servito da…
Si è conclusa con la vittoria del Psg per 2-1 sul Marsiglia la nona giornata di Ligue 1. Partono forte i parigini e al 22' hanno l'occasione di sbloccare il risultato con Ibrahimovic, ma Mandanda…
Si è conclusa con la vittoria per 1-4 del Nizza sul St.Etienne l'ottava giornata di Ligue 1. Partono forte gli ospiti che al 5' passano in vantaggio grazie alla rete di Koziello. Al 19' il St.Etienne…