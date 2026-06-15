I Mondiali riservano sorprese. Sempre. E anche in questo nuova e inedita edizione della Coppa del Mondo, le emozioni non sono mancate. Anzi. E a farne le spese è la Spagna di Yamal. Incredibilmente, le furie rosse non sono riuscite ad andare oltre allo 0-0 contro il Capo Verde. Le occasioni sono state tante. Ma non sono bastate alla Spagna per abbattere il muro avversario. Fa festa la nazionale capoverdiana che così conquista il suo primo punto storico in un Mondiale. Ora la squadra di De La Fuente dovrà rimettere insieme i pezzi e cercare di prendersi i tre punti alla prima occasione possibile. Sennò rischia di rimanere fuori. E sarebbe un'esclusione choc.