Doppietta per Havertz, in gol anche Musiala
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La Germania schianta il Curaçao nel match d'esordio del Gruppo E che comprende anche Costa d'Avorio ed Ecuador. La nazionale allenata di Nagelsmann soffre solamente nei primi 20 minuti: al gol di Nmecha aveva risposto a sorpresa Comenencia, poi al 38' Schlottenberg riporta i tedeschi davanti al tramonto del primo tempo Havertz su rigore fissa il risultato sul 3-1. La doppietta per l'attaccante dell'Arsenal arriva all'88', prima le reti di Musiala e Undav. Una goleada per la Germania che parte col botto.
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