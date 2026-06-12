Roma e il settlement agreement: perché è meglio non rimandare

La Lazio non sta vivendo il suo miglior periodo storico. Dai dissapori con Lotito al nono posto in campionato, i biancocelesti sono nel pieno di una tempesta. E non sembra arrivare alcun salvagente a tirarla fuori. Lo scorso anno, Sarri era rimasto con il cerino in mano: il club non poteva operare sul mercato. Anche quest’anno la situazione non cambia in modo sostanziale. È infatti arrivata da poco l’ufficialità: questa sessione estiva sarà a saldo zero. In parole povere, per acquistare dovrà prima vendere. A comunicarlo è stata la stessa società biancoceleste, con una nota diramata attraverso i propri canali ufficiali. “La S.S. Lazio comunica di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato. Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F.”