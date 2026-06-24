È arrivata negli ultimi minuti la sentenza definitiva del TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) sul caso Maja Gothberg. La calciatrice della Lazio Women aveva presentato un ricorso dopo che il club biancoceleste le aveva negato il rinnovo di contratto dopo aver scoperto della sua gravidanza. Il Tribunale di Losanna lo ha accolto e ha condannato la Lazio a pagare un risarcimento alla svedese. Si tratta di una decisione che è destinata a fare giurisprudenza ed è la prima sentenza del TAS che riconosce formalmente una violazione delle norme FIFA sulla maternità da parte di un club. La stessa Gothberg ha commentato con soddisfazione la sentenza: "Questa vicenda non riguardava soltanto il calcio, ma il diritto a essere trattata in modo equo e con rispetto in un momento importante della mia vita. La sentenza dimostra che la gravidanza non dovrebbe mai essere considerata un problema o un motivo per negare opportunità professionali a una calciatrice".

Maja aveva contribuito alla promozione i biancocelesti in Serie A nella stagione 2023-24 e, poco prima di firmare il rinnovo, aveva scoperto di essere incinta. La svedese aveva deciso di rivelarlo (di sua spontanea volontà) anche al club che, però, da quel momento in poi le ha negato il rinnovo e ha aspettato la scadenza del contratto per svincolarla. Il TAS ha inoltre accertato un'altra violazione della Lazio con alcuni membri che erano stati informati della gravidanza senza il suo consenso e per questo il club di Lotito è stato condannato a pagare un risarcimento.