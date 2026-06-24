"È tutta cioccolata": Wesley e l’incontro a sorpresa con Pierino Psg

Dopo aver salutato la Lazio al termine di una stagione amara, Pedro ha scelto il proprio futuro. Che lo porterà lontano dal campo di gioco, almeno momentaneamente: l'ormai ex attaccante sarà un nuovo commentatore tecnico per Dazn Spagna. Ad affiancarlo ci sarà Pepe Reina, anche lui ex biancoceleste. Il contratto di Pedro con la Lazio scadrà ufficialmente il prossimo 30 giugno, dopodiché partirà subito con questo nuovo capitolo. In Dazn Italia avrebbe trovato tanti altri ex laziali: da Parolo a Hernanes passando per Bazzani, Brocchi e Marcolin.