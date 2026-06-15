Inizio di Mondiale anche per Rudi Garcia e Salah. L'ex tecnico della Roma, oggi alla guida del Belgio, non è riuscito ad andare oltre l'1-1 contro l'Egitto dell'ex Liverpool. La gara è stata divertente e molto equilibrata, nonostante il diverso peso delle due nazionali. A sbloccare il risultato è stato l'Egitto con una splendida conclusione dalla distanza di Ashour. Gli africani hanno poi sfiorato il raddoppio in più occasioni, prima con Marmoush e poi con Salah. Nella ripresa il Belgio ha alzato il ritmo e trovato il pareggio. Lukaku, appena entrato, ha creato i presupposti dell'azione, ma il gol è arrivato grazie a una sfortunata deviazione di Fathy, che ha battuto il proprio portiere nel tentativo di anticipare l'attaccante belga. Nel finale gli uomini di Garcia hanno provato a sfondare il muro egiziano, senza però riuscire a creare occasioni davvero pericolose. Finisce 1-1: un punto a testa all'esordio mondiale. Stanotte si completerà il quadro del girone: alle ore 3 italiane è in programma Iran-Nuova Zelanda.