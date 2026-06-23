Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Dopo la separazione con Maurizio Sarri (passato all'Atalanta), il club biancoceleste ha ufficializzato l'accordo con l'ex commissario tecnico della Nazionale: "La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club". L'accordo tra la Lazio e Gattuso era stato definito oltre un mese fa ma per l'ufficialità è arrivata solo nella giornata di oggi. Gattuso arriva nella Capitale, sponda biancoceleste, dopo la deludente parentesi con l'Italia e le esperienze con Milan, Napoli, Valencia, Marsiglia e Hajduk Spalato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il tecnico ha firmato un contratto biennale con opzione per un altro anno con un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro netti (più bonus) a stagione.