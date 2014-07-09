Mondiale 2014, le grandi rivelazioni
di Emanuele Venditti Per un calciatore non esiste una vetrina migliore del Mondiale per poter mettere in mostra il proprio talento e sognare di approdare in una grande squadra. Quello appena concluso…
di Emanuele Venditti Per un calciatore non esiste una vetrina migliore del Mondiale per poter mettere in mostra il proprio talento e sognare di approdare in una grande squadra. Quello appena concluso…
Il presidente russo, Vladimir Putin, ha elogiato "l'alto livello" organizzativo del Mondiale di calcio di Brasile 2014 in occasione della sua visita ufficiale nel paese sudamericano. "Sappiamo quanto…
"Questa mattina ho ricevuto un messaggio da papa Francesco: certamente non era felice per la sconfitta dell'Argentina, però mi ha detto che il calcio è bello perché unisce le persone. Ha voluto…
"Sono molto più che soddisfatto per quello che ho fatto, ora bisogna concentrarci sul prossimo campionato, ma ci godiamo questo risultato bello per tutti gli arbitri italiani". Nicola Rizzoli commenta…
VOTO 10: Germania e James Rodriguez Il voto più alto spetta di diritto alla nazionale campione del Mondo, che ha coronato un percorso di sviluppo di tutto il movimento calcistico durato diversi anni.
Nicola Rizzoli ha arbitrato la finale Germania-Argentina e al termine della partita ha commentato così la sua designazione: "E' stata una grande emozione e una grande soddisfazione, un motivo di…
Luiz Felipe Scolari non è più il commissario tecnico della nazionale brasiliana. Da fonti della federcalcio brasiliane si è appreso infatti che il tecnico brasiliano ha rassegnato le proprie…
Superando per 1-0 l’Argentina, la Gemania si è laureata campione del mondo. I tedeschi sono riusciti ad avere ragione dell’Albiceleste solo nel secondo tempo supplementare, dopo una partita…
Un'altra figuraccia davanti al proprio pubblico. Non è il mondiale del Brasile e lo si era capito già cinque giorni fa, allo scoccare del 29° minuto della sfida con la Germania. 0-5. Poi, in seguito,…
Il giocatore della Roma e terzino della Seleçao Maicon ha rilasciato queste dichiarazioni alla fine di Brasile-Olanda 0-3, finale terzo e quarto posto*: "Non neghiamo che per la speranza che avevamo…
di Emanuele Venditti Siamo giunti all'epilogo di questo Mondiale 2014 e, questa sera, una tra Germania e Argentina scriverà il proprio nome nella storia della competizione**.** I tedeschi hanno…
Il ct del Brasile Felipe Scolari ha rilasciato queste dichiarazioni in sala stampa al termine della partita persa dai verdeoro nella finale per il terzo e quarto posto: *"Sta al presidente decidere.
E’ terminata 3-0 la finale per il terzo posto del Mondiale 2014 tra Brasile ed Olanda. Nel primo tempo l’Olanda si è immediatamente portata in vantaggio. Al 2’ minuto, la difesa brasiliana si è fatta…
Sono 20 i precedenti tra nazionali maggiori di Argentina e Germania, sommando match in competizioni ufficiali ed amichevoli, con bilancio che vede 9 successi dell' "albiceleste", 5 pareggi e 6…
E' la Juventus a comandare la classifica dei Club con 'Campioni del Mondo' nella loro storia, riportata da SkySport. Alla vigilia della finale Germania-Argentina del Mondiale 2014, i bianconeri hanno…
Francesco Rocca torna a parlare di Nazionale e di Mario Balotelli, due settimane dopo l'eliminazione dal Mondiale. "Nel rapporto con i calciatori faccio sempre la valutazione del rapporto altezza-peso…
"La Germania ha fatto un grande Mondiale e ha dimostrato di essere una grande squadra, ma trovano in finale una squadra con un giocatore che puo' decidere partita e campionato". Cosi', ai microfoni di…
Secondo la stampa brasiliana Neymar assistera' a Brasile-Olanda, finale per il terzo posto in programma questa sera alle 22 italiane a Brasilia, dalla panchina. L'attaccante, vittima di un serio…
di Emanuele Venditti Questa sera alle 22:00 scenderanno in campo il Brasile, dopo la deludente sconfitta per 7-1 contro la Germania, e l'Olanda, che ha perso contro l'Argentina ai calci di rigore, per…
La Germania è la favorita per la vittoria mondiale sull'Argentina. I quotisti Snai la danno a 1,65, la vittoria dell'Argentina a 2,25. Il pareggio a ****3,20.****Se dovesse finire in pareggio alla…
La Fifa non ha ancora ricevuto richieste ufficiali dal Vaticano affinché prima, o al termine, della finale dei Mondiali di domenica al Maracanà venga osservato un minuto di silenzio per la pace del…
"Il calcio brasiliano e' molto deluso. Nel nostro Paese hanno pianto tutti; ma la Germania ha vinto con grande merito. Spero adesso che loro vincano il Mondiale: hanno fatto sempre un bel calcio,…
All'antivigilia della finale del Mondiale, Thomas Müller si lascia andare e parla del fascino del Brasile ma soprattutto del tempio del calcio, il Maracanà e fa capire gli obbiettivi della nazionale…
Sarà l'algerino Djamel Haimoudi, 43 anni, l'arbitro, designato dalla Fifa, per la finale per il terzo posto dei Mondiali tra il Brasile di Scolari e l'Olanda di van Gaal, in programma sabato prossimo…
"Non mi vergogno affatto di essere brasiliano e di aver fatto parte di questa seleçao" ha detto Neymar in conferenza stampa nel ritiro della nazionale di Felipe Scolari "Nel calcio puo' succedere di…
"Sono sicuro che la Germania vincerà il Mondiale. L'Argentina non ha alcuna possibilità". Arjen Robben, stella della nazionale olandese e della Bundesliga, in un'intervista alla rivista tedesca…
"Non voglio più vedere questa merda, andiamo a giocare a poker". Così la stella verdeoro Neymar avrebbe reagito di fronte alla storica debacle del Brasile contro la Germania nella semifinale dei…
Come era prevedibile Felipao Scolari non sarà più l’allenatore della Selecao. La federazione brasiliana attenderà la partita di Sabato a Brasilia, valevole per il terzo e quarto posto, per dare…
E' stato nominato uno dei principli flop della seleçao: l'attaccante Fred non ha avuto il rendimento atteso dai tifosi in questa Coppa del Mondo. Con appena un gol nel torneo ha toccato il fondo nella…
di Emanuele Venditti La seconda finalista di questo Mondiale è l'Argentina che batte 2-4 l'Olanda dopo i calci di rigore. La Selecion, come al solito, si affida a Messi che però non è in grande…