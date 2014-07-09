Mondiali 2014, Blatter: "Il Papa triste per la sconfitta dell'Argentina, però mi ha detto che il calcio è bello perché unisce le persone" finconsadmin finconsadmin 14 luglio 2014 - 21:42 14 luglio

"Questa mattina ho ricevuto un messaggio da papa Francesco: certamente non era felice per la sconfitta dell'Argentina, però mi ha detto che il calcio è bello perché unisce le persone. Ha voluto…