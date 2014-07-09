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Mondiale 2014

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Mondiale 2014, le grandi rivelazioni

E. Venditti

di Emanuele Venditti Per un calciatore non esiste una vetrina migliore del Mondiale per poter mettere in mostra il proprio talento e sognare di approdare in una grande squadra. Quello appena concluso…

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Mondiali 2014, Putin elogia l'organizzazione brasiliana

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Il presidente russo, Vladimir Putin, ha elogiato "l'alto livello" organizzativo del Mondiale di calcio di Brasile 2014 in occasione della sua visita ufficiale nel paese sudamericano. "Sappiamo quanto…

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Mondiali, Scolari si dimette da ct del Brasile

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Luiz Felipe Scolari non è più il commissario tecnico della nazionale brasiliana. Da fonti della federcalcio brasiliane si è appreso infatti che il tecnico brasiliano ha rassegnato le proprie…

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Mondiali, Scolari: "Sta al Presidente decidere il mio futuro"

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Il ct del Brasile Felipe Scolari ha rilasciato queste dichiarazioni in sala stampa al termine della partita persa dai verdeoro nella finale per il terzo e quarto posto: *"Sta al presidente decidere.

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Mondiali 2014, Germania-Argentina: curiosità in cifre

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Sono 20 i precedenti tra nazionali maggiori di Argentina e Germania, sommando match in competizioni ufficiali ed amichevoli, con bilancio che vede 9 successi dell' "albiceleste", 5 pareggi e 6…

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Rocca: "Balotelli ha una massa muscolare pesante. Non va bene"

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Francesco Rocca torna a parlare di Nazionale e di Mario Balotelli, due settimane dopo l'eliminazione dal Mondiale. "Nel rapporto con i calciatori faccio sempre la valutazione del rapporto altezza-peso…

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Mondiale 2014, Germania favorita sull'Argentina: quota a 1.65

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La Germania è la favorita per la vittoria mondiale sull'Argentina. I quotisti Snai la danno a 1,65, la vittoria dell'Argentina a 2,25. Il pareggio a ****3,20.****Se dovesse finire in pareggio alla…

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Mondiale 2014, l'algerino Haimoudi dirigerà Brasile-Olanda

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Sarà l'algerino Djamel Haimoudi, 43 anni, l'arbitro, designato dalla Fifa, per la finale per il terzo posto dei Mondiali tra il Brasile di Scolari e l'Olanda di van Gaal, in programma sabato prossimo…

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Mondiali 2014, in Brasile-Germania Fred ha corso quanto Neuer

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E' stato nominato uno dei principli flop della seleçao: l'attaccante Fred non ha avuto il rendimento atteso dai tifosi in questa Coppa del Mondo. Con appena un gol nel torneo ha toccato il fondo nella…