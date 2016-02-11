L'avversario: il Palermo del giovane emergente De Zerbi Redazione Redazione 23 ottobre 2016 - 17:33 23 ottobre

Alla fine Zamparini ha nuovamente esonerato un altro allenatore, e questa volta è toccato a Ballardini, che è stato mandato via dopo quattro giornate. A dire il vero la prima persona ad auto…