L'avversaria: la Lazio di Inzaghi
E' arrivato il giorno del derby. La Roma domani alle 15 affronterà una Lazio in grande salute, reduce da nove risultati utili consecutivi in campionato con 6 vittorie e 3 pareggi e uno score in questa…
E' arrivato il giorno del derby. La Roma domani alle 15 affronterà una Lazio in grande salute, reduce da nove risultati utili consecutivi in campionato con 6 vittorie e 3 pareggi e uno score in questa…
Rinfrancata dalla qualificazione in anticipo ai sedicesimi di finale di Europa League, la Roma si rituffa in campionato affrontando il Pescara, una squadra che, inspiegabilmente, si trova nei…
La Roma torna in campo dopo la sosta e si ritrova davanti un esame molto difficile chiamato Atalanta. Bergamo, infatti, è sempre stato un campo storicamente ostico per i giallorossi, e come se non…
Forte del ritorno alla vittoria in Europa League contro l’Austria Vienna, la Roma affronta il Bologna, una buona squadra in crisi di risultati. I rossoblù, infatti, non vincono dal ventuno settembre,…
Alla fine Zamparini ha nuovamente esonerato un altro allenatore, e questa volta è toccato a Ballardini, che è stato mandato via dopo quattro giornate. A dire il vero la prima persona ad auto…
Giovedì sera tutti gli addetti ai lavori hanno capito che l’obiettivo principale dell’Inter è il quello di qualificarsi alla prossima Champions League. Ai nerazzurri, infatti, sembra proprio non…
Salito alla ribalta europea per l’eliminazione inflitta al West Ham nei play-off di Europa League, l’Astra Giurgiu sta passando un momento nerissimo: la squadra è sull’orlo del fallimento, culminato…
Dopo la vittoria contro il Crotone, la Roma affronta un Torino che ha totalizzato solo cinque punti in cinque partite. Il motivo di questo inizio stentato è stato causato dall'indisposizione di quasi…
Meno male che domenica scorsa il Crotone è riuscito a fare il primo punto pareggiando 1- contro il Palermo. Se il Crotone avesse mantenuto lo “0” in classifica molti tifosi sarebbero stati molto…
La Roma inaugura il primo posticipo serale della sua stagione affrontando una Fiorentina che stenta ancora ad ingranare. E' anche vero, però, che la squadra non ha fatto grandi investimenti:…
La Roma inaugura l'Europa League facendo visita al Viktoria Plzen, campione della Repubblica Ceca ma che, com'è accaduto ai giallorossi, è stata eliminata ai preliminari di Champions League dal…
Come spesso succede, dopo sole due giornate di campionato c’è sempre una squadra che è in testa alla classifica a sorpresa ed è, tra le altre, la Sampdoria. E’ probabile che questo primato, in…
La Roma deve mettersi subito alle spalle l’ eliminazione dalla Champions League perché deve affrontare un Cagliari a sua volta ferito da una sconfitta molto ingiusta contro il Genoa alla prima…
La Roma debutta in campionato affrontando l'Udinese. La compagine friulana non è più la squadra che valorizzava tantissimi campioni comprati per un pugno di lenticchie, per poi rivenderli a peso…
Nessuno avrà il coraggio di scriverlo, ma alla fine “chi disprezza compra”. Stiamo parlando di Silvio Berlusconi, che per più di vent’anni ha condotto una battaglia politica contro i “comunisti”, e…
Se la Juventus ha vinto lo scudetto, il Chievo ha vinto lo “scudetto delle provinciali”. Nonostante la compagine veneta si trovi dietro al Sassuolo, la sottile differenza con la società emiliana,…
Il secondo posto è a portata di mano, ma per conquistarlo bisogna battere un Genoa che, dopo un girone d’andata travagliato, ha disputato una seconda parte del campionato eccellente. La formazione…
Come avevo scritto nell’articolo sul Bologna dieci giorni fa, alla fine Higuain giocherà. Il centravanti argentino, infatti, è stato graziato di un turno dopo l’espulsione, e la conseguente…
Ci sono tre motivi per battere il Torino. Il primo è quello di tornare alla vittoria. Il secondo è quello di difendere il terzo posto, e coltivare una piccola speranza al secondo; dulcis in fundo per…
Dopo lo sfortunato pareggio interno contro il Bologna, la Roma affronta l’Atalanta in una delle trasferte più difficili dal punto di vista ambientale. Domani, infatti, la Roma non avrà l’aiuto del suo…
La salvezza è stata praticamente raggiunta, ma alla società non sono andate giù le ultime tre partite in cui il Bologna è stato malamente sconfitto. I dirigenti rossoblu, infatti, non hanno apprezzato…
“Avete portato secchiello e paletta? E' l'ultima spiaggia”, recitava uno striscione dei tifosi laziali nei confronti dei “cugini” romanisti, in un periodo in cui la Lazio era ai vertici della…
Dopo aver affrontato con successo la Fiorentina, la Roma di Spalletti affronta il suo secondo esame di maturità, l’Inter. Sarà una prova molto dura, nonostante l’organico dei giallorossi sia più forte…
C’era una volta l’Udinese, una società che comprava giovani sconosciuti in tutto il mondo per farli crescere, e rivenderli a peso d’oro. C’era una volta l’Udinese, una squadra che, nonostante le…
Non si parla di calcio con i “se”, e con i “ma”, perché vince sempre chi fa i gol, ma se poco prima del raddoppio madridista fosse stato dato, e trasformato quel calcio di rigore su Florenzi le…
E finalmente lo scontro per il terzo posto è arrivato. La Roma ha dalla sua parte il fattore campo, (ma non la curva sud), e sicuramente la rosa più forte, ma non deve dare mai nulla di scontato: la…
Dopo il roboante 5-0 ai danni del Palermo, ed il caso-Totti “rientrato”, la Roma, si reca in casa di un Empoli che è diventata una bellissima realtà del calcio italiano. In molti pensavano che la…
Alla fine Zamparini ha chiesto scusa ai tifosi sull’ennesima gestione scellerata dei tecnici, assumendosi l’errore di aver esonerato Iachini. Nessuno si sarebbe mai aspettato un gesto simile del…
La Roma torna in Champions League dopo la sosta invernale completamente trasformata grazie al ritorno di Spalletti, e trova un Real Madrid a sua volta trasformato grazie all’arrivo di Zinedine Zidane.
La vittoria di misura col brivido contro la Sampdoria deve servire da lezione alla Roma di Spalletti: mai sottovalutare gli avversari apparentemente deboli. Il Carpi, infatti, è destinato a…