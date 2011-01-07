La nostra memoria, il tuo risarcimento
(di Paolo Marcacci - ForzaRoma.info) Questa non è la celebrazione rituale di una scomparsa, anche se a rifletterci bene sono trascorsi già diciassette anni, da quel trenta maggio del 1994. Questo è…
(di Paolo Marcacci - ForzaRoma.info) Questa non è la celebrazione rituale di una scomparsa, anche se a rifletterci bene sono trascorsi già diciassette anni, da quel trenta maggio del 1994. Questo è…
(di Paolo Marcacci – ForzaRoma.info) Riordinare ricordi di 18 anni non è facile per nessuno; è come frugare fra gli scatoloni di un soppalco, prima di un trasloco e inevitabilmente cominciare a…
(di Paolo Marcacci - ForzaRoma.info) Dunque, cominciamo dalla fine, peraltro annunciata dalla prestazione di quasi tutta la Roma: dopopartita Rai, nella nota sit-com che informalmente chiameremo "Casa…
(di Paolo Marcacci - ForzaRoma.info) Questa squadra non merita e al momento non fa nulla per meritate che le gesta, tecniche e numeriche, di Francesco Totti alzino la soglia della sua valutazione…
(di Paolo Marcacci-ForzaRoma.info) A pensarci bene, il reality era cominciato subito, molto prima delle indiscrezioni sui progetti e le iniziative di DiBenedetto e soci; in fondo, secondo voci di…
(di Paolo Marcacci - ForzaRoma.info) Subito dopo il brindisi, la riflessione. Tutti incollati alla radio o saltabeccando da un sito all'altro o, opzione più probabile, con entrambi i mezzi a…
(di Paolo Marcacci – ForzaRoma.info) Quello che è giusto è giusto: prima o poi noi che scriviamo testi che pretendono di avere qualcosa di umoristico, che hanno presunzione d'ironia, gli…
(di Paolo Marcacci – ForzaRoma.info) Che non vedessero l'ora ci può pure stare, nella logica rigidamente rispettosa della geopolitica che da sempre contraddistingue la stampa sportiva in Italia, però…
(di Paolo Marcacci – ForzaRoma.info) Volo AZ615, atterraggio ore 7.45: mentre scrivo è ancora in volo, quando leggerete sarà già atterrato, in preda ai primi effetti del jet lag. Farà colazione da…
(di Paolo Marcacci - ForzaRoma.info) Ci sono vite talmente ben riuscite che assomigliano a pallonetti ben calibrati, con i giri contati, che planano in maniera morbida alle spalle del portiere, né un…
(Paolo Marcacci - ForzaRoma.info) Che cos'è un derby? Forse più che un apostrofo rosa è un raggio laser verde tra Lotito e Di Canio. Siparietto? No, sipario sulle ambizioni biancocelesti, come avremo…
(di Paolo Marcacci - ForzaRoma.info) Tre punti, anche pesanti visto il potenziale rilancio in classifica, e si torna a sperare, cominciando dall'Ucraina. Su questo c'è unanimità, ci mancherebbe altro:…
(di Paolo Marcacci – ForzaRoma.info) Ranieri seduto comodo sul divano di casa; sguardo sereno e parole più dure di come vengono pronunciate, al TG1 di sabato scorso. Montella che "ciancica" la penna,…
(di Paolo Marcacci - ForzaRoma.info) Un'ottima ricetta, anche abbastanza veloce da preparare, per un primo piatto sfizioso e nutriente, tipicamente invernale, sono i sedanini allo speck: fate…
(P. Marcacci - ForzaRoma.info) - Le ammissioni di colpevolezza servono a poco, se restano sterili e se sono contraddittorie, come quelle di Ranieri. Non si può infatti dire che si ha la colpa di una…
(di Paolo Marcacci – ForzaRoma.info) Oltre al danno (auto)procurato, anche una serie di beffe, la maggior parte delle quali ce le siamo inflitte da soli, subito dopo la partita; come se non fosse…
(Paolo Marcacci – ForzaRoma.info) Non lasciatevi ingannare dal titolo, qua non si profetizza nulla sul futuro societario; non al momento almeno. Il riferimento è allo stramaledetto presente, fiore per…
(Paolo Marcacci - ForzaRoma.info) Concentrarsi a guardare il Milan, negli ultimi tempi, è ciò che ci lascia meglio comprendere il momento storico attraversato dal campionato italiano; innanzitutto per…
(di Paolo Marcacci - ForzaRoma.info) E' obbligatorio avere buona memoria, sempre, non solo per esercitare una ragione postuma ma anche per rendere merito a coloro cui i fatti danno ragione col passare…
(di Paolo Marcacci - ForzaRoma.info) Archiviata la vittoria, ritinteggiata la classifica, sgombrato almeno parzialmente l'orizzonte, la questione diventa filosofica: cosa salvare della trasferta di…
(di Paolo Marcacci – ForzaRoma.info) Calzavamo scarpini numero trentacinque e nei pulcini in cui militavamo ci facevano mandare a memoria la sentenzina che ripartiva equamente meriti e colpe: "Si…
(Paolo Marcacci – ForzaRoma.info) Al di là della ripresa dei campionati, dei movimenti (o commovimenti) di mercato, delle situazioni che sfumano o di quelle che si concretizzano, nei tifosi di oggi,…