Semplicemente, una signora finconsadmin finconsadmin 23 maggio 2011 - 10:17 23 maggio

(di Paolo Marcacci – ForzaRoma.info) Riordinare ricordi di 18 anni non è facile per nessuno; è come frugare fra gli scatoloni di un soppalco, prima di un trasloco e inevitabilmente cominciare a…