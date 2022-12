Roma femminile, Bartoli: “Giocare i quarti all’Olimpico sarebbe straordinario”

Elisa Bartoli, capitano della Roma Femminile, è intervenuta ai microfoni di DAZN Talks di cui è stata protagonista insieme a Barbara Bonansera, attaccante della Juventus. Si è parlato, tra le altre cose, della qualificazione ai quarti di Champions e della possibilità di giocarli all'Olimpico. Queste le sue parole: “Non mi aspettavo al primo anno di arrivare ai quarti di Champions League, è un sogno e speriamo di continuarlo il più a lungo possibile”. E sull'eventualità stadio: “Sono entrata una volta all’Olimpico, era vuoto e mi tremavano le gambe. Penso che giocare lì sia qualcosa di straordinario. Chissà, magari ci riuscirò, magari no. L'Olimpico è veramente grande, 70.000 persone sono tante, ma anche riempire una tribuna non mi dispiacerebbe. È stata una bella esperienza anche quella di vederlo vuoto. Anche 10.000 persone fanno un grande effetto, fare i quarti all’Olimpico e riempirlo a metà sarebbe stupendo. Vedo all’estero che gli stadi si riempiono anche con la femminile, spero che anche qui in Italia riusciremo a portare tutto questo. Stiamo cercando di ottenere questi risultati per far vivere il calcio femminile in Italia, per pubblicizzarlo e portare passione. Spero che aprano l’Olimpico e che le persone vengano a vederci”.