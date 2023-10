Calcio femminile, Giacinti tra le più costose: tre giallorosse nelle prime 10

Valentina Giacinti, Manuela Giugliano ed Elena Linari rappresentano la Roma in questa speciale classifica delle calciatrici più costose in Serie A

Presenza cospicua delle calciatrici della Roma nella speciale classifica stilata da Soccerdonna, portale tedesco, sulle giocatrici con più valore nel campionato italiano femminile . In testa a pari merito si trovano le due azzurre Valentina Giacinti , attaccante giallorossa, e Cristiana Girelli, militante nella Juventus con il valore di 225 mila euro . A metà classifica, al quinto posto Manuela Giugliano , centrocampista capitolina e della Nazionale con una valutazione si 175 mila euro . Decima posizione che chiude la classifica, invece, occupata da Elena Linari , difensore della Roma e anche lei punto fermo della Nazionale, il suo valore è di 125 mila euro. I valori delle tre sono senza dubbio lievitati dopo l'impresa dello scorso anno con la vittoria dello scudetto e Guidi ha intenzione di provarci anche quest'anno. Di seguito la classifica per intero:

