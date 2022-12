Roma Femminile, Spugna: “Il Milan proverà a vincere, noi dobbiamo dominare da subito”

È un milan che ha avuto un percorso un po’ altalenante e ha poco possesso palla. Che gara si aspettta? "È un Milan alla quale dobbiamo prestare attenzione, ha calciatrici molto forti. È un squadra costruita per stare davanti, anche se hanno avuto un percorso di alti e bassi. Dobbiamo prestare attenzione perché cercheranno di vincerla perché vorrebbe dire rientrare nelle prime posizioni, accorciare la classifica, però noi vogliamo continuare il nostro cammino. Sarà una partita come tutti gli scontri diretti. Bisogerà cercare di dominare la gara fin dall'inizio, come abbiamo fatto all'andata. Sicuramente le tante partite giocate in questo periodo non ci danno grande vantaggio, ma dobbiamo cercare di andare oltre questo".