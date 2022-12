Roma, la femminile ai quarti di Champions: “Abbiamo fatto la storia”

Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions, le ragazze della Roma femminile si scatenano sui social e condividono con i loro follower tutta la felicità dell'incredibile traguardo. Annamaria Serturini esulta per il suo primo gol nella Coppa Europea e scrive: "Buongiorno! Stamattina ci siamo svegliate tra le 8 migliori squadre d’Europa. Felicissima di aver segnato il mio primo goal in Champions in questa partita speciale. Spero che questo ti arrivi fin lassù. Daje Roma Daje". All'esultanza della centrocampista giallorossa si aggiunge anche Emilie Havvi che twitta: "Abbiamo fatto la storia! Quarti di finale di Champions League, tra le migliori 8 squadre in Europa.. E non ci fermiamo qui. Orgogliosa di far parte di questo fantastico gruppo". L'ultimo impegno in girone delle ragazze di Spugna si disputerà giovedì 22 a Praga contro lo Slavia. La ripresa in campionato è fissata al 14 gennaio contro la Fiorentina.