Roma femminile, 3-0 sull’Ajax in Champions: decidono Giacinti e Giugliano

Le giallorosse portano a casa il bottino pieno contro le olandesi con un netto 3-0. Prima vittoria stagionale in Champions League femminile dopo il pareggio esterno con il Bayern

Comincia a decollare l'avventura europea della Roma femminile che con l' Ajax trova la sua prima vittoria stagionale con un netto 3-0 . Al Tre Fontane le ragazze di Spugna si impongono con decisione sulle olandesi conquistando la prima posizione del girone C della Women's Champions League. Partita che fin dalle prima battute si rivela a senso unico con la rete al 5' di Valentina Giacinti che sblocca il match. Passano appena 10 minuti e al 14' il numero 9 della Roma realizza la sua doppietta personale portando il match sul 2-0. L'avvio della ripresa regala il colpo di grazia alla partita con Manuela Giugliano che al 47' sigla la rete del definitivo 3-0 . Prova di grande forza delle giallorosse che dimostrano di poter dire la loro anche in ambito europeo. Dopo il pareggio esterno con il Bayern alla prima sfida del girone arriva una vittoria di carattere che candida Giacinti e compagne ad un ruolo di rilievo nella competizione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.