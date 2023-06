Roma Femminile, ufficializzata Saki Kumagai: “Voglio scrivere la storia del club”

Anche per la Roma Femminile è tempo di mercato. Dopo l'incredibile stagione appena terminata, arriva un rinforzo di spessore internazionale per proseguire sulla scia di quest'anno e continuare nella giusta direzione. Si tratta di Saki Kumagai, calciatrice giapponese acquistata dal Bayern Monaco e inserita dal The Guardian nella lista delle migliori 100 calciatrici del 2022. Con la maglia del Lione ha vinto 5 Champions League e con la fascia da capitano della Nazionale giapponese ha portato a casa anche il mondiale nel 2011. Con la Roma ha firmato un contratto fono al 2025, queste le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “Sono felice di entrare a far parte della Roma e non vedo veramente l’ora di giocare per questo club. Sono grata alla Roma per aver dimostrato di volermi fortemente e darò il meglio per essere all’altezza della fiducia e delle aspettative della squadra. Voglio scrivere una nuova storia per questo club”.