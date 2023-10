Women’s Nation League, Italia-Spagna 0-1: beffa nel finale per le azzurre

Finale amaro per le azzurre che escono dall'Arechi di Salerno sconfitte di misura dalle campionesse del mondo della Spagna. Partita in bilico fino all'ultimo con le ospiti in rete solo al minuto numero 90 con Jennifer Hermoso che fissa il definitivo 0-1. Partita difensiva dell'Italia, la cui muraglia difensiva cade dopo un'intera partita. Percorso in Nation League che si fa difficile, perchè nell'altro campo tra Svezia e Svizzera a trionfare sono le scandinave andando a più tre in classifica proprio sulle azzurre. Spagna che scappa via a 9 punti, ancora imbattuta a punteggio pieno. Tre quinti della difesa italiana oggi era composta da giocatrici della Roma, Lucia Di Guglielmo, Elisa Bartoli ed Elena Linari. In panchina, invece, Glionna, Giacinti, Greggi, Giugliano e Tomaselli con le prime tre entrate a gara in corso.