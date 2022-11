Roma Femminile, domani a Parma la finale di Supercoppa contro la Juventus

Le ragazze di Spugna vogliono mettere in bacheca un altro trofeo dopo la Coppa Italia vinta nel 2021. Domani al Tardini la sfida con la Juventus per aggiudicarsi la Supercoppa

La Roma femminile sta attraversando un momento magico tra primato in campionato e prestazioni in Champions che la vede momentaneamente prima a punteggio pieno insieme al Wolfsburg.

Per continuare il percorso di crescita e arricchire la bacheca che per ora conta solo una Coppa Italia (non male considerato che la squadra è nata ufficialmente solo 4 anni fa), le giallorosse hanno una grande occasione.

Domani alle 14:30 avrà luogo infatti allo stadio Tardini di Parma la finale valida per la Supercoppa Italiana. La Roma di mister Spugna sfiderà la Juventus, assoluta protagonista della categoria negli ultimi anni e unica squadra ad aver battuto le giallorosse in questa stagione. In campionato però l'avversario della Roma ha fatto diversi passi falsi. E' lecito quindi sperare in una grande prestazione della Roma che non vuole in nessun modo fermare il suo ruolino di marcia.