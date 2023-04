Femminile, Roma-Juventus 3-2: giallorosse inarrestabili, volano a +11

La Roma Femminile prosegue la sua corsa allo scudetto che sembra sempre più vicino. La squadra di Spugna affronta e batte le bianconere seconde in classifica allungando il distacco e portandosi a +11. La partita ha ritmi intensi, la formazione di Montemurro passa in vantaggio al 14' con il gol di Bonansea che col mancino supera Ceasar. Pochi minuti dopo le giallorosse pareggiano i conti grazie Andressa che manda la palla in rete dopo il miracolo di Peyraud-Magnin che respinge il tiro di Giacinti. Al 25' la Juventus torna in vantaggio: Beerensteyn cade in area e viene segnalato il fallo di Wenninger. Il contatto è inesistente, l'arbitro concede il rigore poi finalizzato da Caruso. Il primo tempo si conclude con le bianconere in vantaggio di un gol, ma al 60' la Roma pareggia ancora i conti con un gran gol di Giacinti che calcia dal limite non dando nessuna possibilità a Peyraud-Magnin di arrivare sul pallone. La partita va avanti, i ritmi sono incalzanti e le azioni numerose. All'86' ci pensa Haug a portare finalmente in vantaggio le giallorosse: il suo colpo di testa in area è imprendibile. Dopo ben 7 minuti di recupero arriva il fischio finale: la Roma vince 3-2 e allunga sulla Juventus. La squadra di Spugna, con ben 60 punti, è ad un passo dal successo stagionale