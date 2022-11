Femminile, Roma-Pomigliano 2-0: le giallorosse volano a +7 sulla Juventus

La Roma femminile torna in campo al Tre Fontane per la partita di campionato contro il Pomigliano. Dopo il pareggio contro il Wolfsburg, valido il primo posto del gruppo B in Champions League, la squadra di Spugna allunga il passo nel torneo Nazionale. Con la vittoria di oggi, le giallorosse volano in vetta alla classifica, momentaneamente a +7 sulla Juventus, che giocherà domani contro il Como. A decidere la partita i gol di Serturini al 45' del primo tempo e quello di Giacinti che, allo scadere, sfrutta la sponda di Haug e chiude il match.