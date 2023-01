Roma Femminile, il 25 gennaio quarti di finale di Coppa Italia contro il Pomigliano

La FIGC ha reso noto con un comunicato le date e gli orari della gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. La Roma incontrerà il Pomigliano in trasferta il 25 gennaio alle 14.30. Il ritorno in casa si svolgerà o il 7 o l'8 febbraio alla stessa ora. La squadra di Spugna, prima in classifica in Campionato, accede ai quarti dopo essersi qualificata prima nel suo girone lasciando indietro Como e Arezzo. Le altre squadre qualificate sono Juventus, Inter, Fiorentina, Milan, Chievo Verona e Sampdoria.