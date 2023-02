Roma Femminile, sono 14 le giallorosse convocate dalle Nazionali

Ben 14 giocatrici di Spugna rappresenteranno la loro Nazione in vari trofei, tra prima squadra e giovanili

Ben 14 calciatrici della Roma Femminile sono convocate dalle rispettive Nazionali. Le italiane, Linari, Greggi, Giugliano, Giacinti e Serturini saranno impegnate nel Torneo Internazionale Arnold Clark Cup dal 12 al 22 febbraio. La competizione vedrà in campo, oltre all'Italia, Inghilterra, Belgio e Corea del Sud. A loro si aggiungono la giapponese Minami, l'austriaca Wenninger, la Norvegese Haavi e la romena Ceasar, impegnate in vari trofei nazionali. Nelle selezioni giovanili compaiono altri 8 nomi della squadra di Spugna.