Femminile, Roma-Pomigliano 2-0: Kramzar fa doppietta, giallorosse in semifinale

La squadra di Spugna vince per 2-0 e si qualifica, per raggiungere la finale dovrà battere il Milan

Le ragazze della Roma Femminile tornano in campo per la gara di ritorno di Coppa Italia contro il Pomigliano. Dopo la vittoria contro il Como, il tecnico Spugna opta per il turn over, considerando anche il risultato dell'andata. Fuori casa le giallorosse avevano battuto 8-1 la squadra campana. Il vantaggio per la Roma arriva al 21' del primo tempo con il gol di Kramzar realizzato di testa su assist di Selerud. La stessa slovena ha firmato, al 64', il gol del raddoppio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Con la vittoria di oggi la squadra di Spugna vola in semifinale dove incontrerà il Milan.