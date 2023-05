Roma, Spugna riceve il Premio Bulgarelli come miglior tecnico della Serie A Femminile

La Roma Femminile si è aggiudicata lo scudetto portando a casa il primo tricolore di categoria del club. Tanto della titanica impresa delle giallorosse lo di deve al tecnico Spugna che ha saputo tirare fuori il meglio dalle ragazze. Oggi il mister ha ricevuto il Premio Bulgarelli a Bologna come miglior allenatore della Serie A femminile. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: "Ringrazio tutti dalla famiglia Bulgarelli, all’AIC al Comune di Bologna e alla giuria per questo premio. Non è facile allenare a Roma, ma è una città stupenda e questo semplifica. Lavoro in un club straordinario e voglio condividere questo premio con la società e tutte le persone che lavorano giornalmente con me come il mio staff e ovviamente le giocatrici che mi insegnano quotidianamente qualcosa di nuovo e questa è la cosa più importante".