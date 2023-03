Barcellona Femminile, Giraldez: “Vogliamo dominare la partita”

Domani le giallorosse di Spugna affronteranno le spagnole all'Olimpico nei quarti di finale di Champions League. Allo stadio ci saranno più di 37mila tifosi

Redazione

Domani la Roma Femminile incontrerà allo Stadio Olimpico il Barcellona nella partita valida per l'andata dei quarti di Champions League. Per l'occasione, più di 37.000 spettatori giallorossi saranno allo stadio pronti a supportare la squadra di Spugna. Giraldez, allenatore della squadra spagnola, è intervenuto oggi in conferenza stampa e ha parlato, tra le altre cose del match di domani. Queste le sue parole: "Domani la squadra dovrà reagire a un grande ambiente, speriamo che venga tutta questa gente. Vogliamo dominare la partita dal punto di vista calcistico e mentalità. Siamo concentrati sull’avversario”.

Roma-Barcellona? “Vogliamo giocare questo quarto di finale. Abbiamo visto diverse partite della Roma in condizioni e scenari diversi. Sono abituati a fare la partita, si sanno adattare. Hanno un gioco offensivo simile al nostro, ma noi dobbiamo dominare il gioco e vogliamo vincere. Dovremo mettere in campo il nostro gioco”.

Domani schiererà una squadra per archiviare il passaggio del turno subito? “Dipenderà dal tipo di partita. In ogni caso in una doppia sfida non si finisce mai nella gara d’andata”.

Quali possono essere i pericoli maggiori? “La Roma è una squadra in grado di giocare con diversi moduli. Fa un calcio con tanto possesso palla e transizioni. Sono pericolose sulle fasce e sanno attaccare gli spazi. Il modo migliore sarà imporre il nostro gioco per metterle in difficoltà”.

Avete analizzato la gara contro il Bayern Monaco in vista della gara di domani? “Il mio modo di lavorare è sempre lo stesso: analizzare la nostra prestazione e dove dobbiamo migliorare".

La Roma sta attraversando un gran momento... “Sono ai quarti di finale, sono forti. Meritano di essere in questo gruppo ristretto”.

Qual è la differenza più grande tra Roma e Barcellona? “La differenza principale è che abbiamo la capacità di dominare attraverso il possesso della palla, mentre la Roma in alcune partite si è dovuta adattare all’avversario. Forse è questa la differenza”.

PARALLUELO IN CONFERENZA STAMPA

Una tua compagna di squadra ha scritto in un post: “Ci vediamo in semifinale”. Vi sentite così tanto più forti della Roma da sentirvi già in semifinale? “Non so chi abbia scritto questo post, ma in caso non voleva dire niente del genere. Sarà una gara combattuta per 90’, dobbiamo fare il massimo”.

Cosa significa giocare all’Olimpico? “È un privilegio, ci rispettiamo tra di noi”.

Volete chiudere il conto qualificazione già domani? “Non è mai facile perché è sempre un quarto di finale. Dovremo fare una prestazione molto seria”.

Come pensa di poter incidere contro la difesa della Roma? “Ciascuna calciatrice ha le proprie caratteristiche, domani daremo tutto in campo”