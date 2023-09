Femminile, Giacinti: “Lo scudetto sul petto è un orgoglio. Ripetersi sarà difficile”

Valentina Giacinti ai microfoni nel post partita di Roma-Como conclusa con il risultato di 4-1: "Vogliamo affrontare le gare come lo scorso anno".

Intervista post gara in zona mista per Valentina Giacinti , autrice di una delle reti del 4-1 maturato al "Tre Fontane" tra la Roma Femminile e il Como. Queste le sue parole:

Come va con le nuove giocatrici? “Molto bene. Si stanno ambientando, stanno conoscendo il nostro gioco e piano piano riusciranno a integrarsi al 100%”.

Hai messo la firma in un’altra vittoria. “Dopo la Nazionale oggi eravamo un po’ stanchine, siamo riuscite a dosare le forze e nel secondo tempo ci siamo sbloccate. Non siamo soddisfatte a pieno perché abbiamo creato tanto ma concretizzato poco. Ci stiamo lavorando e cercheremo di far meglio alla prossima”.