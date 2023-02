Roma-Femminile, ottavi di Champions all’Olimpico: già venduti più di 8.500 biglietti

I quarti di finale della UEFA Women's Champions League, si giocheranno allo Stadio Olimpico. Si tratta di un evento storico per due motivi. In primis le giallorosse non sono mai arrivate così in alto nella competizione. In secondo luogo, perché la femminile non ha mai giocato nello stadio romano. Per l'occasione, la società ha invitato tutti i tifosi ad andare a supportare la squadra, regalando i biglietti a tutti gli abbonati in Serie A e Coppe a cui saranno riservati, fino al 14 febbraio, i settori Curva Sud Centrale e Curva Sud Laterale. Per i non abbonati, invece, i biglietti sono in vendita dal 10 febbraio a partire da soli 5€. A più di un mese dalla gara, ne sono stati già venduti 8.500.