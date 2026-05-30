Rivoluzione in atto a Trigoria. Dopo l'addio di Ranieri cade un altro pezzo del triumvirato, ieri è arrivata l'ufficialità della risoluzione consensuale tra la Roma e Massara. Il club - si legge nel comunicato - lo ha ringraziato per la professionalità e per la qualificazione alla prossima Champions League. Frederic percepirà anche la mensilità di giugno. Si volta pagina e nei prossimi giorni si aprirà ufficialmente l'era D'Amico che ufficialmente è stato già sollevato dall'incarico da direttore sportivo dell'Atalanta (al suo posto Giuntoli) ma deve ancora risolvere il contratto. Da Bergamo - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è pronto ad arrivare anche Del Vescovo che prenderà il posto di Petrucci e sarà a capo dello staff medico, si tratta di un ritorno per lui che ha già lavorato a Trigoria dal 2012 al 2019. Gasperini potrebbe riabbracciare anche il preparatore atletico Alessandro Pilati (ex Genoa). Cambi in vista anche nell'area scout con Michele Fratini che rimane in pole ed è già stato a Trigoria nelle scorse settimane. Ancora da sciogliere il nodo legato al responsabile del settore giovanile. Occhi su Frara (Frosinone), Margiotta (Verona) e Angeloni (Fiorentina).