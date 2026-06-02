Da imprescindibile a sacrificabile. Il passo per Soulé, forse, è stato troppo breve. Una prima parte da protagonista con sette gol e sette assist e un 2026 troppo brutto per essere vero. L'argentino a bilancio pesa 20 milioni di euro e per generare una plusvalenza utile, D'Amico (che lo avrebbe voluto portare a Bergamo due anni fa) dovrà provare a venderlo per almeno 30/35. Al momento nessun club ha fatto concreti passi in avanti, l'Aston Villa si è fermato ai primi sondaggi esplorativi. Per Gasperini, però, non è tra gli incedibili, ammesso che nella Roma ce ne siano. In caso di buona offerta - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - può partire e a Trigoria sono in attesa, il 30 giugno si avvicina e la quota da raggiungere per le plusvalenze sfiora i 60 milioni. Il sogno rimane Greenwood. Nessun contatto col Marsiglia, ma solamente con l'entourage. Il club francese è costretto a vendere, ma non intende abbassare la richiesta da almeno 50 milioni. Su di lui c'è anche il Fenerbahce.