È diventato lo slogan preferito del tifoso giallorosso: Ammucchia Gasperì!. Magari in pochi sanno che ammucchia non è il sinonimo di accumulare ma deriva dal siciliano ammucciari e sta per nascondere mentre Gasperi sta per Gaspare, ma poco importa. Perché Gasperini, quello vero, Gian Piero da Grugliasco per intenderci, non ha voglia di nascondere nulla. E come al solito, quando parla, è sempre chiaro. Lo è stato anche ieri, a Bergamo, all'Accademia dello Sport per la Solidarietà. "Cessioni illustri per il FPF? lo vorrei tenerli tutti, ci sono però delle esigenze di bilancio dovremmo essere bravi a superarle e capire come tenere i giocatori migliori. Mancini-Inter? Gianluca non se ne va, gliel'ho già detto. Può fare quello che vuole l'Inter, se vuole rimanere, rimane". In giornata - scrive Stefano Carina su Il Messaggero - si attende l'ufficialità del nuovo ds D'Amico e con questa la deroga richiesta all'Assemblea di Lega che si terrà a Parma prima del varo dei calendari, per far operare il ds immediatamente e non attendere, come regolamento imporrebbe, il 1 luglio. Il traguardo, quello dei 60 milioni iniziali, si è già abbassato di una decina di milioni in virtù di qualche operazione che la Roma ha portato a termine in questi ultimi giorni. La Roma è in una posizione di attesa anche perché la speranza è quella di sacrificare soltanto un big. Ma questo dipende dal mercato.