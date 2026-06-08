Greenwood è ancora un sogno realizzabile. Safi ha perso le elezioni al Fenerbahce e l’accordo già trovato con l’inglese non ha più validità. Ma la Roma deve fare in fretta. La richiesta del Marsiglia - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - è di 50 milioni più 5 di bonus, cifra che i giallorossi vorrebbero provare quanto meno a limare. Offerto Paixao, ma Greenwood rimane l’obiettivo principale e non appena D’Amico diventerà ufficialmente il nuovo ds partirà la trattativa.